«Как это все начиналось»: Джастин Бибер показал первый снимок с женой

Канадский певец Джастин Бибер и его возлюбленная Хейли Болдуин 14 сентября отметили год супружеской жизни. Это обстоятельство подтолкнуло исполнителя залезть в старые архивы и опубликовать для подписчиков фото десятилетней давности.

«Моя жена и я, как это все начиналось», — подписал снимок автор поста.

Instagram @justinbieber

В кадре 16-летний Бибер и 14-летняя Хейли, на тот момент его горячая фанатка, еще не имеют романтических отношений.

«Чувак, это прекрасно!»

«Ух ты, невероятно!

«Это самое милое из всего, что есть на свете!», — отозвались фолловеры.

Первые слухи о романе молодых людей поползли в 2015 году. Тогда папарацци застали пару за поцелуями, но ребята отрицали факт близости. Через год певец признался в романе с Болдуин, но заявил, что отношения подошли к концу. А еще через два года Бибер заявил о расставании с Селеной Гомес и вернулся к Хейли.

Несмотря на официальное бракосочетание в 2018-году, пара организовала пышную свадьбу лишь год спустя. Торжество прошло 30 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джастин Бибер разъярил поклонников фото со своей женой.