  1. Пятый канал
  4. «Как это все начиналось»: Джастин Бибер показал первый снимок с женой

«Как это все начиналось»: Джастин Бибер показал первый снимок с женой

, 23:16 Фото 395

Фото десятилетней давности, на котором влюбленные еще подростки, умилило подписчиков певца.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @justinbieber

Канадский певец Джастин Бибер и его возлюбленная Хейли Болдуин 14 сентября отметили год супружеской жизни. Это обстоятельство подтолкнуло исполнителя залезть в старые архивы и опубликовать для подписчиков фото десятилетней давности.

«Моя жена и я, как это все начиналось», — подписал снимок автор поста.

Instagram @justinbieber

В кадре 16-летний Бибер и 14-летняя Хейли, на тот момент его горячая фанатка, еще не имеют романтических отношений.

«Чувак, это прекрасно!»

«Ух ты, невероятно!

«Это самое милое из всего, что есть на свете!», — отозвались фолловеры.

Первые слухи о романе молодых людей поползли в 2015 году. Тогда папарацци застали пару за поцелуями, но ребята отрицали факт близости. Через год певец признался в романе с Болдуин, но заявил, что отношения подошли к концу. А еще через два года Бибер заявил о расставании с Селеной Гомес и вернулся к Хейли.

Несмотря на официальное бракосочетание в 2018-году, пара организовала пышную свадьбу лишь год спустя. Торжество прошло 30 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джастин Бибер разъярил поклонников фото со своей женой.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.44
0.37 71.47
0.63
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?

Последние новости

0:48
Звезда «Папиных дочек» призналась, почему решилась на домашние роды
0:33
Астафьев день: Что можно и что нельзя делать 3 октября
0:15
«Как мед»: «Русская Кардашьян» выложила в сеть «скромный» снимок
23:54
«Зенит» 3:1 «Бенфика» — Чем запомнился этот матч в Петербурге?
23:47
Женщина скончалась после пластики груди в Москве
23:31
Полный текст «формулы Штайнмайера» обсудили участники международного дискуссионого клуба «Валдай»

Сейчас читают

Пилоту, 5 мая аварийно посадившему самолет в «Шереметьево», предъявлено обвинение
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев