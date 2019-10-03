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  4. На Пятом канале акция «День добрых дел» для Арсения Колесникова

На Пятом канале акция «День добрых дел» для Арсения Колесникова

, 9:59 Эфирная новость 64

У мальчика — острый лимфобластный лейкоз с сильнейшей аллергией на лекарства. Ему необходим препарат стоимостью почти три с половиной миллиона рублей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 284

Побыстрее оказаться дома мечтает семилетний Арсений. Последние полгода он провел в больничной палате. Мальчик борется с онкологией. Острый лимфобластный лейкоз сопровождается сильнейшей аллергия на лекарства. Традиционная химиотерапия в таких случаях бессильна.

Арсению нужен очень дорогой препарат. Его стоимость почти 3, 5 миллиона рублей. Вся надежда мамы мальчика на неравнодушных к чужой беде людей.

Чтобы помочь Арсению отправьте СМС на короткий номер 6162. В сообщении укажите цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать, она автоматически спишется с вашего мобильного счета.

Как можно помочь ребенку — Руслан Смыков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «Дне добрых дел» для Никиты Липинина.

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