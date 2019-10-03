На Пятом канале акция «День добрых дел» для Арсения Колесникова

Побыстрее оказаться дома мечтает семилетний Арсений. Последние полгода он провел в больничной палате. Мальчик борется с онкологией. Острый лимфобластный лейкоз сопровождается сильнейшей аллергия на лекарства. Традиционная химиотерапия в таких случаях бессильна.

Арсению нужен очень дорогой препарат. Его стоимость почти 3, 5 миллиона рублей. Вся надежда мамы мальчика на неравнодушных к чужой беде людей.

Чтобы помочь Арсению отправьте СМС на короткий номер 6162. В сообщении укажите цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать, она автоматически спишется с вашего мобильного счета.

Как можно помочь ребенку — Руслан Смыков.

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