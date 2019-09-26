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На Пятом канале акция «День добрых дел» для Никиты Липинина

, 8:40 Эфирная новость 14

У мальчика — термальная почечная недостаточность. Необходима трансплантация, стоимость которой почти три миллиона рублей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 282

На Пятом канале — День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2222 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом Помоги. Орг мы собираем деньги для семилетнего Никиты. У мальчика — термальная почечная недостаточность. Из-за нее организм ребенка не развивается — все силы уходят на борьбу с болезнью. Никита ждет трансплантацию, но чтобы операция прошла успешно, необходим дорогостоящий препарат.

Но его цена — почти три миллиона рублей, и маме мальчика самой такую сумму не собрать. Никита очень надеется на то, что зрители Пятого канала ему помогут.

Ян Воскресенский навестил мальчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «Дне добрых дел» для Ульяны Соловьевой.

Тема:
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