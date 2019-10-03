Эксперты BCG сообщили о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Эксперты международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) сообщили о «феноменальном» росте числа безналичных карточных транзакций в России. С 2010 по 2018 год оно увеличилось почти в 30 раз. По данному показателю РФ обогнала все страны Европы. Такой стремительный рост объема платежей специалисты назвали «русским чудом».

« Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию «русского чуда », — цитирует РБК текст доклад BCG.

Согласно подсчетам, в 2010–2018 годах число карточных транзакций в России увеличивалось в среднем на 22,1%. По прогнозам экономистов, в 2019–2028 годах рост сократится до 11,8%, однако и после этого РФ будет опережать другие 58 стран, показатели которых рассматривались в исследовании BCG.

В свою очередь, на западноевропейском рынке рост объема платежей ожидается на уровне 5% в год, а на восточноевропейском рынке — 7,4%, в основном за счет России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что банки начали тестировать новый способ платежей.