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  4. «Май лав, май френд!» Топалов трогательно поздравил Тодоренко с победой на конкурсе

«Май лав, май френд!» Топалов трогательно поздравил Тодоренко с победой на конкурсе

, 18:57 Фото 17

Телеведущая завоевала премию, как лучший «Ведущий утренней программы».

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Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial

Певец Влад Топалов трогательно поздравил свою супругу — телеведущую Регину Тодоренко — с победой в телевизионном конкурсе в номинации «Ведущий утренней программы». Артист опубликовал в Instagram пост с фотографией, где он целует теледиву.

«Май лав, май френд, май эврисинг! Ты — крутейшая! <...> Ты ее заслужила потом, кровью, нервами, здоровьем и своим безграничным талантом! Обожаю тебя!» — подписал снимок Топалов.

Instagram @vladtopalovofficial

Поклонники звездной семьи, в свою очередь, отметили, что очень рады за супругов, поскольку уверены, что их отношения «обречены на долгую жизнь».

«Хорошо, когда лайф френд по жизни», — прокомментировал один из пользователей.

Также юзеры в очередной раз подчеркнули, что Влад Топалов и Региона Тодоренко — достойная пара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруги «перепели» Ольгу Бузову.

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