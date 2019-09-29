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«Крутые вы!» Топалов и Тодоренко перепели Ольгу Бузову

, 17:04 Видео 598

Телеведущая исполнила кавер на «нетленный» трек поп-дивы «Мало половин» под аккомпанемент супруга.

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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Тема:
Ольга Бузова 619

Регина Тодоренко опубликовала в Instagram ролик, на котором исполняет кавер на «нетленный» трек Ольги Бузовой «Мало половин». Помогает супруге на новом поприще певицы ее супруг Влад Топалов. Музыкант аккомпанирует возлюбленной на гитаре.

Поклонники Регины Тодаренко не ожидали наличия таких потрясающих вокальных данных у любимицы. Фанаты телеведущей наперебой стали убеждать кумира окунуться в мир музыки и записывать собственные хиты. Новое видео звезды за несколько часов набрало около 200 тысяч просмотров в соцсети и несколько сотен восторженных комментариев.

«Вы умнички, обожаю вашу передачу, продолжайте в том же духе!»

«Вы обязаны петь для публики на концертах!»

«Крутые вы!»

«Какой голос, Регина! Вы меня завораживаете!»

«Какой у вас шикарный голос… Очень приятный. Нужно с Владом трек сделать — побьет всех!» — написали фолловеры.

29-летняя Регина Тодоренко известна в России, как популярная телеведущая. Однако на родине на Украине звезда славилась и вокальными данными. Знаменитость принимала участие в украинской версии «Фабрики звезд», пела в музыкальной группе, а позже «засветилась» в шоу «Голос».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регина Тодоренко записала кавер на песню Могилевской.

Тема:
Ольга Бузова 619
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