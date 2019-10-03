Фото: Кокляев показал «боевую кепку», которой Емельяненко попал ему в лицо

Михаил Кокляев показал фанатам «оружие», которым его 2 октября поразил Александр Емельяненко. Спортсмены устроили потасовку в одном из ресторанных комплексов Москвы во время очной ставки, организованную спортивным блогером Азаматом Бостановым.

На встречу с оппонентом паурлифтер пришел в бейсболке. В момент накала страстей он бросил головной убор в голову собеседника. «Метательное оружие» не нанесло повреждений бойцу смешанных единоборств. Он подобрал «боевую кепку» — как назвал ее Кокляев — и кинул обратно в хозяина. Ответный «залп» оказался более метким. Емельяненко попал паурлифтеру в лицо.

Instagram @koklyaev_mikhail

На выложенном фото в Instagram видно, что головной убор не представляет собой ничего особенного — бейсболка как бейсболка. Однако именно из-за нее тяжелоатлет пролил кровь. На том потасовка и кончилась.

Поквитаться с Емельяненко за нанесенную травму Кокляев сможет 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кокляев высказался о кровоточащей ране после драки с Емельяненко.