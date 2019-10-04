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  4. Фото задумчивой Веры Брежневой вызвало ажиотаж в сети

Фото задумчивой Веры Брежневой вызвало ажиотаж в сети

, 8:32 19

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» опубликовала снимок, на котором сидит у подножия статуи.

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Фото, видео: Instagram @ververa

Вера Брежнева вызвала возмущение и восхищение своих подписчиков, опубликовав в своем Iinstagram снимок, на котором в грустной задумчивости сидит у подножия статуи в черном боди и колготках.

«Очень сложно выбрать одну, потому что все модели в коллекции — любимые, но то, что эта — самая яркая — однозначно», — подписала снимок певица, судя по всему, имея в виду босоножки.

Instagram @ververa

За час фото набрало почти 96 тысяч лайков и более 600 комментариев. В основном — восторженных.

«Это слишком красиво».

«Потрясающая! Не женщина, а богиня!»

«Вера, вы одновременно и женственная, и сексуальная! Я просто тащусь».

«Мммм, виноград какой сладкий!»

«Когда прекрасно все».

«Эх, жаль, что я не дожил», — грустно подумал откуда-то Роден», — восхищаются поклонники.

И даже злопыхатели нашли только один повод придраться — черные колготки, надетые под босоножки, зато этот нюанс вызвал бурное обсуждение.

«Я что-то упустила момент, когда стало можно носить колготки с босоножками…»

«Это новый тренд, босоножки на черные чулки?»

«Вербочка, объясни, пожалуйста, как так — черные колготки под босоножки, как это?», — возмущаются пользователи.

«Это стиль для съемки» — пояснила всем Брежнева.

«Это офигенный стиль! Вера, кормит моего внутреннего эстета», — поддержала певицу верная фанатка.

Некоторые связали грустное выражение лица Веры Брежневой со слухами об изменах ее мужа Константина Меладзе и принялись утешать певицу, уверяя, что все будет хорошо.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Брежнева посмеялась над сплетниками, утверждающими, что у Меладзе роман с солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

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