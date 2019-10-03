Испанский «Эспаньол» одолел московский «ЦСКА» со счетом 2:0

Испанский клуб «Эспаньол» одержал победу в матче с московским «ЦСКА» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Игра прошла на столичном стадионе «ВЭБ-Арена» 3 октября.

Автором первого гола стал полузащитник испанцев У Лэй. Мяч в ворота соперника он забил на 64-й минуте встречи. К слову, Лэй стал первым китайским игроком, отличившимся на турнире Лиги Европы. Второй гол в ворота «ЦСКА» отправил Виктор Кампуса на 95-й минуте матча.

Эта встреча для обеих команд стала первой в истории.

В рамках турнира «ЦСКА» провел десятую по счету игру, в девяти предыдущих — армейцы одержали пять побед, три раза состязания заканчивались ничьей, и одна встреча завершилась поражением москвичей.

До матча на «ВЭБ-Арена» «Эспаньол» успел сыграть лишь с одной российской командой — «Локомотивом» в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2005/06. В ту встречу испанцы одержали победу со счетом 1:0.

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