Петербургский «Зенит» в среду, 2 октября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем газоне на «Газпром Арене» португальскую «Бенфику». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «сине-бело-голубых».

Счет в матче на 21-й минуте был открыт усилиями нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который смог переиграть вратаря гостей Одиссеаса Влаходимоса после передачи Магомеда Оздоева. Второй гол в ходе этой встречи был забит на 70-й минуте — защитник «Бенфики» Рубен Диаш срезал «круглого» в свои ворота. Третий мяч отправил в сетку ворот португальской команды нападающий «петербуржцев» Сердар Азмун — 3:0 на 78-й минуте поединка.

На 85-й минуте «Бенфика» смогла отквитать один мяч — нападающий Рауль Де Томас удачно сыграл на перехвате и пробил из-за линии штрафной по воротам Андрея Лунева.

Стоит отметить, что форвард «Зенита» Артем Дзюба стал автором первого гола, забитого на «Газпром Арене» в матче Лиги чемпионов.

Встречу обслуживала бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серо Гранде. В качестве его ассистентов выступили Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» — 1:1, а «Бенфика» у себя дома проиграла «РБ Лейпциг» — 1:2.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мадридский «Атлетико» одолел «Локомотив» со счетом 2:0.