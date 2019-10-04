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  4. Джулия Робертс примерила образ из «Красотки» спустя 30 лет

Джулия Робертс примерила образ из «Красотки» спустя 30 лет

, 6:09 Видео 84

Голливудская актриса снялась в оригинальном рекламном ролике для модного бренда.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Javier Rojas

Фильм «Красотка» с Джулией Робертс в главной роли вышел в прокат в 1990 году. Одной из самых запоминающихся и культовых сцен кинокартины стал момент, когда героиня актрисы Вивьен полностью преобразилась во время шопинга на средства богатого ухажера.

В «Красотке» Джулия Робертс выплывает из дверей модного магазина с множеством брендированных бумажных пакетов в элегантном белом платье. В рекламном ролике модного дома решили использовать этот эпизод в своих целях. Таким образом, голливудская звезда повторила образ почти тридцатилетней давности.

 
 
 
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Джулия Робертс в новой рекламной кампании #Calzedonia ------------------- #ЗвездныеНовости #ДжулияРобертс #JuliaRoberts #NataliJournal

Публикация от  NataliJournal (@natalijournal.ru)

На новых кадрах Джулия Робертс предстала перед зрителями в похожем на прошлый наряд светлом платье-пиджаке и с такой же кучей покупок в руках. За столько лет звезда, кажется, ни капли не постарела и выглядит все такой же прекрасной и утонченной. Однако одна деталь все-таки изменилась: вместо рыжей копны непослушных волос актриса теперь носит стильное каре оттенка «блонд».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джулия Робертс пришла на радио в сочном красном комбинезоне.

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