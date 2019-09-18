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  4. Джулия Робертс пришла на радио в сочном красном комбинезоне

Джулия Робертс пришла на радио в сочном красном комбинезоне

, 20:55 Фото 59

Популярная американская актриса поддержала таким образом старого приятеля — экс-главреда журнала Реорlе Джесса Кэгла.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Billy Bennight; Instagram @mrjesscagle

51-летняя Джулия Робертс пришла на новую передачу радиостанции SiriusXM. Таким образом актриса поддержала ведущего эфира — журналиста и экс-главного редактора журнала People Джесса Кэгла. По данным Spletnik.ru, голливудская звезда давно находится с мужчиной в дружественных отношениях. Так, например, Робертс вручила ему награду Visionary Award ЛГБТ-организации GLSEN.

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На эфир радиопередачи актриса пришла в ярко-красном укороченном комбинезоне из новой коллекции весна/лето 2020 года от израильского модельера Elie Tahari. Яркую одежду Робертс дополнила лакированными ботинками от Angela Scott.

Джулия Робертс и Джесс КэглДжулия Робертс и Джесс Кэгл. Instagram @mrjesscagle

«Звездой Голливуда» Джулию Робертс признали после главной роли в фильме «Красотка» 1990 года. Ранее актриса призналась в том, что изначально концовка мелодрамы была мрачной, но после сценаристы отредактировали финал.

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Джулия Робертс пришла на радио в сочном красном комбинезоне

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