Джулия Робертс пришла на радио в сочном красном комбинезоне

51-летняя Джулия Робертс пришла на новую передачу радиостанции SiriusXM. Таким образом актриса поддержала ведущего эфира — журналиста и экс-главного редактора журнала People Джесса Кэгла. По данным Spletnik.ru, голливудская звезда давно находится с мужчиной в дружественных отношениях. Так, например, Робертс вручила ему награду Visionary Award ЛГБТ-организации GLSEN.

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На эфир радиопередачи актриса пришла в ярко-красном укороченном комбинезоне из новой коллекции весна/лето 2020 года от израильского модельера Elie Tahari. Яркую одежду Робертс дополнила лакированными ботинками от Angela Scott.

Джулия Робертс и Джесс Кэгл. Instagram @mrjesscagle

«Звездой Голливуда» Джулию Робертс признали после главной роли в фильме «Красотка» 1990 года. Ранее актриса призналась в том, что изначально концовка мелодрамы была мрачной, но после сценаристы отредактировали финал.