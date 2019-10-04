Анна Хилькевич и Маруся Климова сделали откровенное селфи на съемках сериала

Актриса кино и телевидения Анна Хилькевич взбудоражила фантазию подписчиков в Instagram откровенным селфи. Вместе с партнершей по съемкам сериала «За счастьем» Марусей Климовой она сфотографировалась в стиле БДСМ.
Девушки в кадре облачены в характерные для субкультуры черные одежды и вооружены одним из основных атрибутов садомазохистов — плеткой.
Снимок сделан по грудь на грани пристойности. Похоже, что на Хилькевич в этом кадре надет бюстгальтер без чашечек. Так это или нет — вопрос, который актриса оставила поклонникам.
«Мы такие разные, но все-таки мы вместе», — подписала автор фото. Пожалуй, это самое скромное, что можно было придумать в такой ситуации.
Но если актрисам удалось избежать откровенной пошлости, то фолловеры эту границу тут же пропустили. В комментариях возбужденные мужчины неприкрыто заявили Хилькевич о жажде близости. И лишь понимающие девушки похвалили новый актерский образ.
«Зачем фотку снизу обрезала? Там же самое интересное?»
«Аня, да вас наказать нужно плеткой, в таком-то костюме!»
«Разные, развразные», — отозвались подписчики (грамматика авторов сохранена — Прим.ред.).
Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Хилькевич расхвалила себя в глазах фанатов.