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  4. Анна Хилькевич и Маруся Климова сделали откровенное селфи на съемках сериала

Анна Хилькевич и Маруся Климова сделали откровенное селфи на съемках сериала

, 19:31 Фото 289

Актрисы предстали в стиле садомазо, в характерных для этой субкультуры черных одеждах.

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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Актриса кино и телевидения Анна Хилькевич взбудоражила фантазию подписчиков в Instagram откровенным селфи. Вместе с партнершей по съемкам сериала «За счастьем» Марусей Климовой она сфотографировалась в стиле БДСМ.

Девушки в кадре облачены в характерные для субкультуры черные одежды и вооружены одним из основных атрибутов садомазохистов — плеткой.

Снимок сделан по грудь на грани пристойности. Похоже, что на Хилькевич в этом кадре надет бюстгальтер без чашечек. Так это или нет — вопрос, который актриса оставила поклонникам.

«Мы такие разные, но все-таки мы вместе», — подписала автор фото. Пожалуй, это самое скромное, что можно было придумать в такой ситуации.

Instagram @annakhilkevich

Но если актрисам удалось избежать откровенной пошлости, то фолловеры эту границу тут же пропустили. В комментариях возбужденные мужчины неприкрыто заявили Хилькевич о жажде близости. И лишь понимающие девушки похвалили новый актерский образ.

«Зачем фотку снизу обрезала? Там же самое интересное?»

«Аня, да вас наказать нужно плеткой, в таком-то костюме!»

«Разные, развразные», — отозвались подписчики (грамматика авторов сохранена — Прим.ред.).

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Хилькевич расхвалила себя в глазах фанатов.

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