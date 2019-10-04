«Ролевые игры?»: Актриса Ардова в чулках и кожаном наряде произвела фурор в сети

Известная российская актриса Анна Ардова взбудоражила поклонников, опубликовав эротичные фотографии на своей странице в Instagram. Для фотосессии звезда кино и сериалов примерила дерзкий образ, надев сексуальный кожаный комбинезон, чулки в сетку и черные ботфорты, подчеркивающие стройные ноги светской львицы. Дополнением к образу служил чокер на шее.
В таком откровенном наряде Ардова вместе с двумя другими девушками сфотографировалась в крайне соблазнительной позе. Подписчики актрисы не могли устоять перед ее красотой. Пользователи удивились тому, как резко изменилась их любимица, и стали гадать, что могло стать причиной перевоплощения Ардовой в роковую красотку. Не исключено, что кожаный комбинезон — часть сценического образа теледивы, предположили фолловеры.
«Ну ничего себе поворот сюжетной линии!»
«Очень-очень супер красиво, секси, огонь!»
«Опять ролевые игры в номере?»
«Не дразните мужчин, это бесчеловечно, но как круто!»
«Во всех ты, душечка, нарядах хороша!» — восхищались комментаторы.
Другие, напротив, разочаровались в знаменитости, увидев, что наряду с другими звездами шоу-бизнеса она не прочь привлечь внимание к своему сексуальному телу откровенной одеждой.
«Что за гнездо разврата?»
«Отписываюсь!» — возмутились подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Ардова нашла новое применение средству для глаз.