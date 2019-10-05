Катер врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища вечером 4 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный МЧС.

В результате происшествия один человек скончался и трое получили травмы. Всего на борту судна находились пять человек. Пострадавших экстренно госпитализировали в ближайшую больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

По предварительной версии, причиной ЧП стало опасное маневрирование в темное время суток. По всей вероятности, капитан, управляющий маломерным судном, не справился с управлением.

Обстоятельства этого происшествия устанавливаются.

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