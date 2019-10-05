Таня Терешина похвасталась модным маникюром цвета «кожаная юбка»

Бывшая солистка группы Hi-Fi и модель Татьяна Терешина похвасталась перед поклонниками свежим маникюром. 40-летняя певица выглядит значительно моложе своего возраста и не прочь полюбоваться собой.

Терешина разместила в Instagram видео, на котором она едет в автомобиле и разглядывает свои руки.

« Ногти цветом под названием „Кожаная юбка“. Ношу неделю не снимая, даже сплю в ней », — пошутила она, добавив, цвет у лака — «суперкрасивый».

Instagram @tanya_tereshina

Подписчикам Татьяны маникюр явно понравился, однако более всего их восхитил внешний вид певицы, одетой в кофту цвета фуксии и бейсболку в тон к ней.

«Таня, ты отпад!» — написала одна из них.

«Татьяна, это не вероятно, ну, подросток прям!» — отметила другая.

«А как это у вас получается выглядеть как ребенок», — поинтересовалась третья.

Татьяна Терешина вообще довольно откровенна с подписчиками, и выкладывает в соцсети то фото кормления грудью своего малыша, то видео страстного поцелуя с мужем.