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  4. Таня Терешина похвасталась модным маникюром цвета «кожаная юбка»

Таня Терешина похвасталась модным маникюром цвета «кожаная юбка»

, 7:17 Видео 68

Экс-солистка группы Hi-Fi полюбовалась собой на камеру, стоя в пробке.

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Фото, видео: Instagram @tanya_tereshina

Бывшая солистка группы Hi-Fi и модель Татьяна Терешина похвасталась перед поклонниками свежим маникюром. 40-летняя певица выглядит значительно моложе своего возраста и не прочь полюбоваться собой.

Терешина разместила в Instagram видео, на котором она едет в автомобиле и разглядывает свои руки.

«Ногти цветом под названием „Кожаная юбка“. Ношу неделю не снимая, даже сплю в ней», — пошутила она, добавив, цвет у лака — «суперкрасивый».

Instagram @tanya_tereshina

Подписчикам Татьяны маникюр явно понравился, однако более всего их восхитил внешний вид певицы, одетой в кофту цвета фуксии и бейсболку в тон к ней.

«Таня, ты отпад!» — написала одна из них.

«Татьяна, это не вероятно, ну, подросток прям!» — отметила другая.

«А как это у вас получается выглядеть как ребенок», — поинтересовалась третья.

Татьяна Терешина вообще довольно откровенна с подписчиками, и выкладывает в соцсети то фото кормления грудью своего малыша, то видео страстного поцелуя с мужем.

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