Ксения Собчак в своем аккаунте в Instagram рассказала, как ее воспринимают окружающие и порассуждала об отношениях с малознакомыми людьми. По словам 37-летней светской львицы, она уже в достаточно взрослом возрасте неожиданно выяснила, что окружающие воспринимают ее как «высокомерную суку».

«Уже в довольно взрослом возрасте я вдруг обнаружила, что мою нелюбовь переходить сразу на „ты“, холодное и отстраненное отношение к малознакомыми людям, нелюбовь к неуставным отношениям с теми, с кем работаешь, многие считывают, как высокомерие и воспринимают меня как „высокомерную суку“», — написала Ксения Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Супруга режиссера Константина Богомолова отметила, что для нее это стало своеобразным сюрпризом. Ксения Собчак подчеркнула, что она поначалу ведет себя закрыто и не примелет стремительного сближения с людьми, а также обожает прятаться за сотней различных масок.

Свой пост телеведущая украсила собственным снимком, на котором она позирует платье с глубоким декольте. Подписчики тут же напомнили ей, что «с возрастом, нельзя забывать о бюстгальтере».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гуф рассказал Собчак, как подсел на тяжелые наркотики из-за Топурии.