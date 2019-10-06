«Блогером будет»: Пятилетняя дочь Горбань провела мастер-класс по прическам

Одновременно забавное и милое видео появилось в Instagram-аккаунте российской актрисы Марии Горбань, известной по сериалу «Кухня». На кадрах пятилетняя дочь звезды — Фаня — проводит «мастер-класс» по прическам для юных модниц.
При помощи простых аксессуаров — резинок и заколок — девочка пытается собрать свои волосы и параллельно дает подписчикам пошаговую инструкцию. Впрочем, несмотря на все старания малышки, сделать прическу так и не удается, но она не отчаивается.
«Она сложная, мы не смогли этого сделать», — честно признается дочь Горбань зрителям.
Хотя у Фани так и не получилось осуществить задуманное, очаровать фанатов она все-таки смогла. Пользователи были в восторге от талантов наследницы звезды и не могли сдержать умиления. Многие отметили: из малышки получится хороший блогер.
«Ничего-ничего, будет потом блогером причесок!»
«Какая прелесть!»
«Такая милая и смешная!»
«Когда она личный блог по прическам вести будет?»
«Будущая модель!»
«Оооой, пупсик такой!» — восхищались юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Горбань вдохновила поклонников видео из бассейна.