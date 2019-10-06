Видео: Съемочная группа программы «Известия» ведет репортаж из обстреливаемого поселка Коминтерново

Съемочная группа программы «Известия» в воскресенье, 6 октября, в районе поселка Коминтерново в ДНР попала под обстрел. Группа в составе корреспондента МИЦ «Известия» Алексея Полторанина, оператора Андрея Перфильева, а также местного журналиста Антона Бутковского ездила снимать последствия ночной атаки на населенный пункт — поселок находится на линии разграничения.

Прибыв на место ночного обстрела в сопровождении сотрудников народной милиции ДНР, журналисты стали свидетелями новой атаки со стороны ВСУ.

Съемочной группе пришлось укрыться в подвале заброшенного здания администрации, где команда продолжила свою работу, ведя репортаж под непрекращающийся шум выстрелов.

«Слышите, да? От выстрелов нам приходится прятаться в разрушенном здании администрации. Обстреливается территория», — передает корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин с места событий.

Обстрел продолжался в течение полутора часов. Шум канонады начал стихать только к 17 часам. После этого съемочная группа выбралась из подвала и перебежав обстреливаемую дорогу загрузились в автомобиль сотрудника народной милиции ДНР, на котором покинули зону обстрела.

Никто из членов съемочной группы не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД ДНР обвинил Киев в саботаже мирного урегулирования.

С 21 июля в Донбассе объявлено бессрочное перемирие, которое украинские силовики нарушили уже через несколько часов, и с тех пор продолжают это делать. Всего лишь 1 октября Киев наконец подписал так называемую формулу Штайнмайера. Документом в том числе предусматривается разведение сил конфликтующих сторон, а также предоставление особого статуса для Донбасса.