Видео: Съемочная группа программы «Известия» ведет репортаж из обстреливаемого поселка Коминтерново

Съемочная группа программы «Известия» в воскресенье, 6 октября, в районе поселка Коминтерново в ДНР попала под обстрел. Группа в составе корреспондента МИЦ «Известия» Алексея Полторанина, оператора Андрея Перфильева, а также местного журналиста Антона Бутковского ездила снимать последствия ночной атаки на населенный пункт — поселок находится на линии разграничения.
Прибыв на место ночного обстрела в сопровождении сотрудников народной милиции ДНР, журналисты стали свидетелями новой атаки со стороны ВСУ.
Съемочной группе пришлось укрыться в подвале заброшенного здания администрации, где команда продолжила свою работу, ведя репортаж под непрекращающийся шум выстрелов.
«Слышите, да? От выстрелов нам приходится прятаться в разрушенном здании администрации. Обстреливается территория», — передает корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин с места событий.
Никто из членов съемочной группы не пострадал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД ДНР обвинил Киев в саботаже мирного урегулирования.
С 21 июля в Донбассе объявлено бессрочное перемирие, которое украинские силовики нарушили уже через несколько часов, и с тех пор продолжают это делать. Всего лишь 1 октября Киев наконец подписал так называемую формулу Штайнмайера. Документом в том числе предусматривается разведение сил конфликтующих сторон, а также предоставление особого статуса для Донбасса.