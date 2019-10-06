Съемочную группу программы «Известия» в ДНР обстреляли по спецприказу

Обстрел поселка Коминтерново в воскресенье, 6 октября, был произведен по приказу командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Гнатова. Об этом сообщается на официальном сайте оперативного командования армии ДНР.

С 21 июля в Донбассе объявлено бессрочное перемирие, которое украинские силовики нарушили уже через несколько часов, и с тех пор продолжают это делать. Всего лишь 1 октября Киев наконец подписал так называемую формулу Штайнмайера. Документом в том числе предусматривается разведение сил конфликтующих сторон, а также предоставление особого статуса для Донбасса.