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  4. Съемочную группу программы «Известия» в ДНР обстреляли по спецприказу

Съемочную группу программы «Известия» в ДНР обстреляли по спецприказу

, 20:01 Эксклюзивное видео 11

Обстрел поселка, находящегося на линии разграничения, начался в 15.30 по местному времени и продолжался в течение полутора часов.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Обстрел поселка Коминтерново в воскресенье, 6 октября, был произведен по приказу командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Гнатова. Об этом сообщается на официальном сайте оперативного командования армии ДНР.

С 21 июля в Донбассе объявлено бессрочное перемирие, которое украинские силовики нарушили уже через несколько часов, и с тех пор продолжают это делать. Всего лишь 1 октября Киев наконец подписал так называемую формулу Штайнмайера. Документом в том числе предусматривается разведение сил конфликтующих сторон, а также предоставление особого статуса для Донбасса.

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