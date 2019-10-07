Пенсионерке оторвало ногу: кадры смертельного ДТП на севере Петербурга

Кадры жуткой аварии, которая произошла поздно вечером в воскресенье, 7 октября, на севере Петербурга оказались в распоряжении 5-tv.ru. Машина на огромной скорости врезалась в трамвайную остановку, где в этот момент находились люди. Пенсионерке оторвало ногу, она скончалась от потери крови.

Еще один пострадавший — в реанимации в тяжелом состоянии. Позже стало известно — виновник ДТП был пьян, причем, водитель уходил от погони — ранее его пытались остановить полицейские. Сейчас мужчина задержан и отправлен на медицинскую экспертизу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что машина вылетела с дороги и протаранила толпу зрителей на уличных гонках на Украине.