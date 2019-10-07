  1. Пятый канал
  4. Ученые выявили смертельную опасность быстрорастворимой лапши

Ученые выявили смертельную опасность быстрорастворимой лапши

, 13:47 Эфирная новость 54

В популярной у студентов еде чуть ли не вся таблица Менделеева — химия, токсины, пестициды.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa, 5-tv.ru

Шокирующие результаты исследования обнародовали специалисты Роскачества. На тщательную экспертизу отправили 17-ть видов лапши быстрого приготовления, и проверку не прошел ни один из производителей.

В популярной у студентов еде чуть ли не вся таблица Менделеева. Химия, токсины, пестициды.

Изжога, по словам врачей, самое меньшее из зол. Любители быстрорастворимой лапши не застрахованы от аллергии и даже тяжелейшего отравления. Сотрудники Роскачества выяснили: в приправу производители сухих макарон кладут много добавок, о которых на упаковке не прочитаешь.

В рамках исследования были обнаружены пестициды и регуляторы роста растений. Это компоненты потенциального риска.

Что еще обнаружили? - расскажет Кирилл Сергеев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем опасен для здоровья лак для ногтей.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!

Последние новости

14:16
На улицах Петербурга заметили Бэтмобиль
14:06
Полшага до Евро: 10 октября сборная России должна оформиться на чемпионат Европы
14:00
Подразделения военной полиции РФ — гарант безопасности в Сирии
13:47
Ученые выявили смертельную опасность быстрорастворимой лапши
13:34
Похудевшая Ирина Пегова «попотела» на беговой дорожке перед гастролями — видео
13:27
Нобелевскую премию по медицине вручили за исследование клеток

Сейчас читают

Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!
Отрезанную голову 19-летней девушки нашли играющие дети в Чите
Анастасия Заворотнюк впервые появилась в Instagram после слухов о болезни

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев