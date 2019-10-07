Ученые выявили смертельную опасность быстрорастворимой лапши

Шокирующие результаты исследования обнародовали специалисты Роскачества. На тщательную экспертизу отправили 17-ть видов лапши быстрого приготовления, и проверку не прошел ни один из производителей.

В популярной у студентов еде чуть ли не вся таблица Менделеева. Химия, токсины, пестициды.

Изжога, по словам врачей, самое меньшее из зол. Любители быстрорастворимой лапши не застрахованы от аллергии и даже тяжелейшего отравления. Сотрудники Роскачества выяснили: в приправу производители сухих макарон кладут много добавок, о которых на упаковке не прочитаешь.

В рамках исследования были обнаружены пестициды и регуляторы роста растений. Это компоненты потенциального риска.

Что еще обнаружили? - расскажет Кирилл Сергеев.

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