Видео последствий пожара в Волоколамске, в котором погибли четверо детей

В результате пожара в многоквартирном доме в Волоколамске ночью, 7 октября, скончались трое детей из неблагополучной семьи с первого этажа. Также из помещения не успели выбраться мать с трехлетним ребенком, проживавшие на третьем этаже — их тела обнаружили на лестничной клетке. По факту смерти пяти человек возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете РФ.

По предварительной информации, пожар начался в квартире на первом этаже — там находились шесть детей и их дедушка. Троих несовершеннолетних успели вывести наружу - они находятся в удовлетворительном состоянии, еще трое погибли. Соседи утверждают, что семья была неблагополучной, и мать во время возгорания отсутствовала. Из-за распространения огня на другие этажи мать и трехлетний ребенок, проживавшие выше, не успели выбраться из горящего дома и задохнулись. Их тела были обнаружены на лестничной клетке.

Правоохранительные органы называют предварительной причиной пожара — неосторожное обращение с огнем. Очевидцы утверждают, что один из «неблагополучных» детей курил в спальне. В настоящий момент проводится осмотр жилого помещения. По факту смерти пяти человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидец рассказал о пожаре с четырьмя погибшими детьми в Волоколамске.