В Санкт-Петербурге от дизентерии в детском саду пострадали девять детей

Из-за вспышки дизентерии на карантин закрыли младшую группу детского сада № 145 в Санкт-Петербурге. Инфекционным заболеванием заразились девять малышей.

По предварительной информации карантин в детском саду ввели после того, как у нескольких детей обнаружились симптомы инфекционного заболевания: понос, рвота, высокая температура. В настоящий момент известно о девяти заразившихся дизентерией малышах. Младшую группу отправили по домам 27 сентября. В понедельник, 7 октября детский сад работает в штатном режиме.

Ситуацию взял под контроль Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу. В ведомстве утверждают, что новых случаев заражения дизентерией в детском саду № 145 не зарегистрировано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роспотребнадзор признал массовое отравление в детских садах Москвы.