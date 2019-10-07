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  4. В Санкт-Петербурге от дизентерии в детском саду пострадали девять детей

В Санкт-Петербурге от дизентерии в детском саду пострадали девять детей

, 12:33 29

Из-за вспышки инфекционного заболевания на карантин закрыли младшую группу.

Фото: yandex.ru/maps

Из-за вспышки дизентерии на карантин закрыли младшую группу детского сада № 145 в Санкт-Петербурге. Инфекционным заболеванием заразились девять малышей.

По предварительной информации карантин в детском саду ввели после того, как у нескольких детей обнаружились симптомы инфекционного заболевания: понос, рвота, высокая температура. В настоящий момент известно о девяти заразившихся дизентерией малышах. Младшую группу отправили по домам 27 сентября. В понедельник, 7 октября детский сад работает в штатном режиме.

Ситуацию взял под контроль Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу. В ведомстве утверждают, что новых случаев заражения дизентерией в детском саду № 145 не зарегистрировано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роспотребнадзор признал массовое отравление в детских садах Москвы.

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