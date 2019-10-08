Видео: К делу о гибели пассажиров маршрутки в Курске подключились силовики

Прокуратура и СК РФ начали проверки по факту смертельного ДТП в Курске, сообщают представители ведомств. Вечером в понедельник, 7 октября, маршрутка врезалась в стоящий на обочине самосвал на неосвещенном участке дороги в районе Магистрального проезда.

В результате аварии погибли два пассажира, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. После столкновения с большегрузом в «Газель» врезался Mercedes Geladewagen. По информации следственного комитета, 63-летний водитель маршрутки находится в реанимации.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия шофера «Газели» проверит надзорное ведомство.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места страшной аварии с маршруткой в Курске.