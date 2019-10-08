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  4. Видео: К делу о гибели пассажиров маршрутки в Курске подключились силовики

Видео: К делу о гибели пассажиров маршрутки в Курске подключились силовики

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Прокуратура проверит действия водителя, который допустил смертельное столкновение с самосвалом. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, СК РФ

Прокуратура и СК РФ начали проверки по факту смертельного ДТП в Курске, сообщают представители ведомств. Вечером в понедельник, 7 октября, маршрутка врезалась в стоящий на обочине самосвал на неосвещенном участке дороги в районе Магистрального проезда.

В результате аварии погибли два пассажира, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. После столкновения с большегрузом в «Газель» врезался Mercedes Geladewagen. По информации следственного комитета, 63-летний водитель маршрутки находится в реанимации.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия шофера «Газели» проверит надзорное ведомство.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места страшной аварии с маршруткой в Курске.

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Видео с места страшной аварии с маршруткой в Курске
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