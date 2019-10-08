Фильм «Дылда» стал претендентом на премию «Оскар»

Картина российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» вошла в лонг-лист «Оскара». Кинолента о жизни в пост-блокадном Ленинграде стала одним из 93-х претендентов на премию киноакадемии США в категории «Лучший иностранный художественный фильм».

Список опубликован на официальном сайте «Оскара». Теперь «Дылде» нужно попасть в шорт-лист из десяти фильмов. Их назовут в декабре. По мнению экспертов, у Балагова есть все шансы на победу. Ранее картина удостоилась двух наград Каннского кинофестиваля и получила высокие оценки международной прессы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фильм Балагова «Дылда» получил гран-при фестиваля «Зеркало».