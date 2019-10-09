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  4. «Важно сохранять хладнокровие»: депутат Юмашева вернулась из США в Москву

«Важно сохранять хладнокровие»: депутат Юмашева вернулась из США в Москву

, 1:03 Эфирная новость 8

Российский парламентарий подчеркнула, что несмотря на провокации, не обходимо сохранять взаимодействие между странами.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, 5-tv.ru

Депутат Госдумы Инга Юмашева, которую допрашивали сотрудники ФБР в аэропорту Нью-Йорка, во вторник, 8 октября, вернулась в Москву.

Журналистам она рассказала, что на обратном пути все было благополучно, без сомнительных действий со стороны американских властей. Вовремя вылетела из Сан-Франциско, где участвовала в конференции «Диалог Форт-Росс».

Потом наши дипломаты ее сопроводили на рейс до Москвы. Юмашева поблагодарила всех, кто ее поддерживал. И отметила, что к провокациям подобного рода всегда готова, учитывая современное состояние российско-американских отношений.

«Конечно важно не поддаваться на такого рода провокации в плане того, чтобы не бояться, не тушеваться, сохранять спокойствие, хладнокровие. Понимать, что сейчас таковы синусоиды российско-американских отношений, которые, то падают глубоко вниз, то немножко поднимаются. Сейчас мы в нижайшей точке. И это не значит, что мы должны прекращать наше взаимодействие», — заявила по возвращении в Москву депутат Госдумы РФ Инга Юмашева.

Депутат считает, что отвечать зеркально на подобные действия американских властей — не стоит. Тем не менее Госдума этот вопрос рассмотрит завтра.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Ингу Юмашеву несколько дней назад в Нью-Йорке задержали для допроса сотрудники ФБР. МИД РФ по этому поводу выразил США решительный протест.

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