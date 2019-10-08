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«Нужно уметь отпускать»: DJ Smash простил избивших его экс-депутата и промоутера

, 23:12 Видео 17

На своей странице в Instagram музыкант разместил видео, в котором признался, что больше не держит зла на Александра Телепнева и Сергея Ванкевича, нанесших ему травмы зимой 2018 года.

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Фото, видео: Instagram @djsmash

Известный музыкант Андрей Ширман, более известный под псевдонимом DJ Smash, опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое видео, где объявил о том, что прощает бывшего пермского депутата Александра Телепнева и его товарища Сергея Ванкевича. В феврале 2018 года они нанесли серьезные травмы исполнителю.

Свою запись Ширман сделал в еврейский День прощения — во вторник, 8 октября.

«В еврейский День прощения я хочу совершить великодушный поступок и простить тех двух персон (Телепнева и Ванкевича — Прим.ред.), которые совершили достаточно неприятный и неправильный поступок в прошлом году. Нужно быть великодушным и уметь прощать, поэтому они полностью свободны. Нужно уметь отпускать», — заявил DJ Smash.

В своем видеообращении артист имел в виду инцидент, произошедший зимой 2018 года. После концерта музыканта в Перми Телепнев и Ванкевич попросили исполнителя сделать совместное фото. Ширман не стал возражать, однако после того, как мужчинам не понравился первый снимок, музыкант отказался снова позировать. В результате экс-депутат с промоутером его избили.

После драки врачи диагностировали у звезды перелом челюсти, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Суд приговорил виновников к двум годам заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Свердловский районный суд Перми обязал Телепнева и Ванкевича возместить Ширману ущерб в размере более 11 миллионов рублей.

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