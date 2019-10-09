«Держитесь!»: Боярская и Безруков спасаются от холода грелками и пуховиками

Известная российская актриса Елизавета Боярская и ее коллега по цеху Сергей Безруков сейчас вместе принимают участие в телевизионном проекте «Оптимисты-2». На своей странице в Instagram артистка рассказала, с какими трудностями им приходится сталкиваться во время работы на съемочной площадке.

«Гидрометцентр обещает, что в Москву вернется сентябрьское тепло! Ну-ну», — иронично отметила теледива в подписи к публикации, намекая на то, что актеры замерзают на съемках.

Свой пост Боярская сопроводила совместной фотографией с Безруковым. На снимке артисты запечатлены сидящими в теплых пуховиках и с грелками в руках.

«Оно ужо в пути! Скоро! Очень скоро!» — оптимистично заметил Безруков в комментариях.

Instagram @lizavetabo

А вот подписчики позитивного настроя своего кумира не разделили. Они рассказали, что, согласно прогнозам метеорологов, тепла уже можно не ждать, и посоветовали актерам тепло одеваться и укреплять иммунитет.

«Держитесь!»

«Киношные реалии — телогрейка и грелка!»

«Вряд ли тепло уже будет, крепитесь!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Данила Козловский посоветовал Боярской перестать жаловаться на жизнь.