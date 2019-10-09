Видео: момент аварии в Санкт-Петербурге, в которой насмерть сбили гражданина КНР

В распоряжение 5-tv.ru попало видео момента аварии в центре Санкт-Петербурга, в которой насмерть сбили гражданина Китая. ДТП с летальным исходом произошло на пересечении улицы Гороховой и набережной канала Грибоедова в среду, 9 октября.

По предварительной информации, на проезжей части столкнулись легковые автомобили Toyota и BMW, в результате чего первая машина вылетела на тротуар и наехала на пешехода. Мужчина — 54-летний гражданин Китая Чуи Х. — скончался на месте от полученных травм.

В настоящий момент на месте работают сотрудники ДПС. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства трагической аварии и найти виновного. Пока известно только, что водитель Toyota — 52-летний мужчина, BMW управлял 35-летний гражданин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге насмерть сбили иностранного туриста.