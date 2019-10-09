Джорджу Мартину прочат Нобелевскую премию по литературе

Автор книжной эпопеи «Песнь Льда и Пламени», которая легла в основу «Игры престолов», может получить Нобелевскую премию.

Джорджа Мартина букмекеры включили в список главных претендентов, правда, на самую последнюю строчку в рейтинге. Среди фаворитов — Милан Кундера и Харуки Мураками.

Лауреатов Нобелевки по литературе назовут уже завтра.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, некоторое время назад в Стокгольме объявили лауреатов премии по химии. За разработку литий-ионных аккумуляторов отмечены трое ученых. Американец Джон Гуденаф, британец Стэнли Уиттингем и японец Акира Йосино. К слову, доктор Гуденаф стал старейшим нобелевским лауреатом в истории. Сейчас ему 97 лет.