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  4. Среди лауреатов Нобелевской премии по химии 97-летний ученый из США

Среди лауреатов Нобелевской премии по химии 97-летний ученый из США

, 13:34 Эфирная новость 44

Комитет отметил работы за разработку литий-ионных аккумуляторов.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Тема:
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В Стокгольме только что назвали имена обладателей Нобелевской премии по химии.

За разработку литий-ионных аккумуляторов отмечены трое ученых. Американец Джон Гуденаф, британец Стэнли Уиттингем и японец Акира Йосино. К слову, доктор Гуденаф стал старейшим нобелевским лауреатом в истории. Сейчас ему 97 лет.

Завтра Нобелевский комитет объявит лауреатов литературной премии. Причем сразу за два года — этот и предыдущий. Букмекеры уже составили списки наиболее вероятных претендентов.

В них, кстати, включили Джорджа Мартина — автора знаменитой книжной эпопеи «Песнь Льда и Пламени», которая легла в основу сериала «Игра престолов». Правда, Мартин на последней строчке. А среди фаворитов — Милан Кундера и Харуки Мураками.

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