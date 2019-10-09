Среди лауреатов Нобелевской премии по химии 97-летний ученый из США

В Стокгольме только что назвали имена обладателей Нобелевской премии по химии.

За разработку литий-ионных аккумуляторов отмечены трое ученых. Американец Джон Гуденаф, британец Стэнли Уиттингем и японец Акира Йосино. К слову, доктор Гуденаф стал старейшим нобелевским лауреатом в истории. Сейчас ему 97 лет.

Завтра Нобелевский комитет объявит лауреатов литературной премии. Причем сразу за два года — этот и предыдущий. Букмекеры уже составили списки наиболее вероятных претендентов.

В них, кстати, включили Джорджа Мартина — автора знаменитой книжной эпопеи «Песнь Льда и Пламени», которая легла в основу сериала «Игра престолов». Правда, Мартин на последней строчке. А среди фаворитов — Милан Кундера и Харуки Мураками.