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  4. В сети раскритиковали образ Леры Кудрявцевой в юбке и кроссовках

В сети раскритиковали образ Леры Кудрявцевой в юбке и кроссовках

, 16:00 Фото 975

Одним телеведущая напомнила девочку-подростка, другим — продавщицу открытого рынка прямиком из 90-х.

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Фото, видео: Instagram @leratv

В сети в пух и прах раскритиковали оригинальный образ Леры Кудрявцевой, в котором телеведущая предстала на недавней премьере фильма. Жизнерадостные фотографии с мероприятия звезда опубликовала в Instagram. Вот только большинство пользователей не оценили странный для 48-летней леди наряд.

Instagram @leratv

На премьеру кинокартины Лера Кудрявцева пришла в пышной розовой юбке, украшенной пайетками, белой толстовке с принтом-сердечком, и массивных кроссовках, напоминающих специальные туристические ботинки. Образ телеведущая дополнила ярко-розовыми носочками. Более того, знаменитость накинула на плечи черную синтепоновую жилетку с капюшоном, украшенным мехом. В итоге, «модные эксперты» разделились на два лагеря — одним звезда напоминала девочку-подростка, а другим — продавщицу открытого рынка из 90-х.

Однако как бы не возмущалась общественность «безвкусному» наряду Леры Кудрявцевой, ее преданные поклонники оценили неожиданный образ весьма высоко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева отреагировала на ироничные комментарии Галкина.

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