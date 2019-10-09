В сети раскритиковали образ Леры Кудрявцевой в юбке и кроссовках

В сети в пух и прах раскритиковали оригинальный образ Леры Кудрявцевой, в котором телеведущая предстала на недавней премьере фильма. Жизнерадостные фотографии с мероприятия звезда опубликовала в Instagram. Вот только большинство пользователей не оценили странный для 48-летней леди наряд.

Instagram @leratv

На премьеру кинокартины Лера Кудрявцева пришла в пышной розовой юбке, украшенной пайетками, белой толстовке с принтом-сердечком, и массивных кроссовках, напоминающих специальные туристические ботинки. Образ телеведущая дополнила ярко-розовыми носочками. Более того, знаменитость накинула на плечи черную синтепоновую жилетку с капюшоном, украшенным мехом. В итоге, «модные эксперты» разделились на два лагеря — одним звезда напоминала девочку-подростка, а другим — продавщицу открытого рынка из 90-х.

Однако как бы не возмущалась общественность «безвкусному» наряду Леры Кудрявцевой, ее преданные поклонники оценили неожиданный образ весьма высоко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева отреагировала на ироничные комментарии Галкина.