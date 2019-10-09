Привозили грузовиками: подпольный крематорий найден в Кургане

Шокирующие подробности утилизации медицинских отходов в Кургане. Журналисты нашли подпольный крематорий, да еще и в центре города. Биологические материалы сжигались на открытой площадке, буквально в двух шагах от жилых домов.

Металлический цех без крыши между двумя крупными городскими больницами доверху забит так называемыми биоматериалами: ампутированными конечностями, ампулами с кровью и другими медотходами.

Горожане годами жаловались на зловоние, однако истинная причина выяснилась только сейчас. Подпольный цех по уничтожению останков обнаружили местные журналисты после жалобы бывшего сотрудника этого подпольного предприятия. По словам мужчины, его уволили, когда после многолетнего труда в крематории начало сдавать здоровье. Мясо, так работники называют, материалы на уничтожение сюда привозили грузовиками.

Теперь расследованием занимаются прокуратура, полиция и экологи. Уже возбуждено уголовное дело.

Подробности - у Андрея Захарова.

Как ранее 5-tv.ru рассказывал о том, ученые повторили жуткий опыт по исследованию мозга покойника в крематории.