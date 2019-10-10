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На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ильи Воронина

, 7:08 Эфирная новость 23

У ребенка крайне редкая и агрессивная форма рака. Опухоль головного мозга.

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Тема:
День Добрых Дел 285

На Пятом канале акция «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь достаточно отправить СМС на номер 3242 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Линия жизни» мы собираем деньги для четырехлетнего Ильи из Иркутска. У ребенка крайне редкая и агрессивная форма рака. Опухоль головного мозга. Операция в таких случаях противопоказана.

Единственный шанс на спасение Ильи — протонная терапия. Стоимость курса почти 2,5 миллиона рублей. Сумма для семьи мальчика огромная. Вся надежда родителей на помощь неравнодушных людей. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Ивана Уварова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как благодаря помощи неравнодушных людей удалось собрать деньги для лечения Арсения Колесникова. У мальчика — острый лимфобластный лейкоз с сильнейшей аллергией на лекарства. Ему необходим препарат стоимостью почти три с половиной миллиона рублей.

Тема:
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