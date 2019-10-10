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В Австрии предъявлено обвинение лыжнику Бальдауфу в употреблении допинга

, 16:58 Эфирная новость 31

По данным прокуратуры, он не только регулярно употреблял допинг и гормоны, но и обманывал финансистов собственной команды.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon HastegÂRd, 5-tv.ru

Тема:
Допинговый скандал 266

В Австрии неожиданный оборот в допинг-скандале. Лыжнику Доминику Бальдауфу предъявлено официальное обвинение в спортивном мошенничестве.

По данным прокуратуры, он не только регулярно употреблял допинг и гормоны, но и обманывал финансистов собственной команды. Например, незаконно получил пособия на сумму больше 50 тысяч евро. И теперь по австрийским законам Бальдауфу грозит не только отстранение от соревнований, но и тюремный срок.

В России идет активная борьба с допингом в спорте. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, в четверг, 10 октября, на международном форуме в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме выполняет требования WADA. Также глава государства подчеркнул, что все антидопинговые недочеты в нашей стране должны остаться в прошлом.

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