Путин заявил, что все антидопинговые недочеты должны остаться в прошлом

Президент России Владимир Путин выступил с речью на открытии международного форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде. Темой события стало развитие спорта в интеграции с мировым сообществом.

Основным пунктом программы главы государства на форуме должно стать заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Как заявлялось изначально, на нем не готовится обсуждение претензий в адрес РФ, связанных с допинговым скандалом. Однако этой темы коснулся сам лидер страны после приветственных слов в адрес лидеров мирового спортивного сообщества, руководителей спортивных организаций и выдающихся спортсменов.

«Мы заинтересованы в успешном, уверенном развитии спорта, в сохранении его гуманистического потенциала и базовых принципов доступности, равенства, честной и чистой борьбы», — подчеркнул Владимир Путин.

Перечисляя организации, с которыми активно взаимодействует Россия, президент уделил особое внимание отношениям со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме. Наша страна, наши спортсмены в первую очередь заинтересованы, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом. Чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных, показывали свое мастерство безо всяких ограничений и служили примером и для профессионалов, и для любителей спорта», — заявил глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский рассказал об отсутствии планов встречи с Путиным.