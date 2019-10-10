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  4. Путин заявил, что все антидопинговые недочеты должны остаться в прошлом

Путин заявил, что все антидопинговые недочеты должны остаться в прошлом

, 16:10 30

На международном форуме в Нижнем Новгороде лидер страны указал, что Россия в полном объеме выполняет требования WADA.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Тема:
Допинговый скандал 266

Президент России Владимир Путин выступил с речью на открытии международного форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде. Темой события стало развитие спорта в интеграции с мировым сообществом.

Основным пунктом программы главы государства на форуме должно стать заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Как заявлялось изначально, на нем не готовится обсуждение претензий в адрес РФ, связанных с допинговым скандалом. Однако этой темы коснулся сам лидер страны после приветственных слов в адрес лидеров мирового спортивного сообщества, руководителей спортивных организаций и выдающихся спортсменов.

«Мы заинтересованы в успешном, уверенном развитии спорта, в сохранении его гуманистического потенциала и базовых принципов доступности, равенства, честной и чистой борьбы», — подчеркнул Владимир Путин.

Перечисляя организации, с которыми активно взаимодействует Россия, президент уделил особое внимание отношениям со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме. Наша страна, наши спортсмены в первую очередь заинтересованы, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом. Чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных, показывали свое мастерство безо всяких ограничений и служили примером и для профессионалов, и для любителей спорта», — заявил глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский рассказал об отсутствии планов встречи с Путиным.

Тема:
Допинговый скандал 266
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