Нобелевскую премию по литературе получили писатели из Польши и Австрии

Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2019 год объявлен австрийский драматург Петер Хандке. За 2018 год премию присудили польской писательнице Ольге Токарчук.

Токарчук получила Нобелевскую премию с формулировкой: «За воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

Академики считают, что реальность в произведениях Токарчук никогда не выглядит чем-то незыблемым или вечным. Писательница строит свои романы на напряжении дихотомий. Таких, как природа и культура; мужчина и женщина; разум и безумие.

Twitter @NobelPrize

Петер Хандке удостоился премии с формулировкой: «За оказавшую влияние работу, которая исследует периферию и специфику человеческого существования».

Жюри отметило Хандке как одного из самых влиятельных писателей в Европе послевоенных лет. Академики считают его работы уникальными из-за неумолимого стремления автора описать даже мельчайшие детали повседневной жизни.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Нобелевскую премию по литературе пророчили Джорджу Мартину — автору серии книг «Песнь Льда и Пламени», на основе которой сняли сериал «Игра престолов».

В 2018 году вручение Нобелевской премии по литературе отложили из-за сексуального скандала: мужа члена Шведской академии Катарины Фростенсон обвинили в домогательствах.