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  4. Ушла из жизни одна из старейших российских актрис Надежда Каратаева

Ушла из жизни одна из старейших российских актрис Надежда Каратаева

, 22:14 184

В четверг, 10 октября, на 96-м году жизни скончалась вдова актера Анатолия Папанова.

Фото: kino-teatr.ru

Вдова советского актера и режиссера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Московского академического театра сатиры, где актриса проработала более 60 лет. Как стало известно 5-tv.ru, состояние актрисы незадолго до смерти ухудшилось на фоне пневмонии.

Надежде Каратаевой стало плохо дома. Ей вызвали скорую помощь. Медики приняли решение о госпитализации. По разным сведениям, вдова известного актера скончалась либо по пути в больницу, либо в реанимации.

Надежда Каратаева и Анатолий Папанов заключили брак в 1945 году и жили вместе до смерти актера в августе 1987 года. Супруги вырастили дочь Елену, которая стала актрисой.

Папанов известен по ролям в фильмах «Живые и мертвые», «Дети Дон Кихота», «12 стульев» и других. Как писал 5-tv.ru, он считается одним из актеров СССР, которые сражались за Родину. Каратаева играла в Московском театре сатиры. Зрители могли видеть ее в лентах «Ревизор», «Под небом Вероны», «Время собирать камни» и других.

Место и дата прощания с актрисой пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что дочь Анатолия Папанова опровергала сообщения о смерти матери.

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