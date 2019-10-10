3:0! Артем Дзюба оформил дубль, сборная России обыгрывает шотландцев

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба оформил дубль. Во втором тайме матча против шотландцев он отправил в ворота соперников сразу два мяча. Первый гол он забил на 57-й минуте, второй — на 70-й. 5-tv.ru публиковал запись, на которой видно, как нападающий петербургского «Зенита» забивает первый гол.

Кроме того, на 60-й минуте еще один игрок «Зенита» Магомед Оздоев также забил гол в матче со сборной Шотландии. Таким образом наши спортсмены обходят соперников со счетом 3:0.

Сборная России по футболу в четверг, 10 октября, встретилась с командой из Шотландии в рамках отборочного матча Евро-2020. Выход отечественных футболистов на чемпионат Европы может состояться, если наши спортсмены обыграют шотландцев, а команда Казахстана сыграют ничью с Кипром.

Состав российской команды выглядит так: вратарь — Миринато Гилерме; защитники — Марио Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов; полузащитники — Магомед Оздоев, Александр Головин, Алексей Ионов, Юрий Жирков, Дмитрий Баринов; нападающий — Артем Дзюба.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что команды РФ и Украины могут встретиться на поле в рамках Евро-2020. По словам главы УЕФА, поединок команд может состояться, если футболисты обеих стран пробьются в полуфинал Чемпионата Европы по футболу 2020.