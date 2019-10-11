Предполагаемый убийца девятилетней саратовчанки задержан

Предполагаемый убийца девятилетней Лизы Киселевой в Саратове задержан. Местный житель, 35-летний Михаил Туватин, сознался следователям, что задушил девочку со злости — ребенок якобы ему грубо ответил, пишет KP.RU.

Мужчина спрятал тело девочки в гаражах, в районе сельскохозяйственного института, которое обнаружили волонтеры.

Лиза ушла из дома в школу в среду, 9 октября, около 7:30 утра, но на уроках так и не появилась. К ее поискам подключились более двух тысяч правоохранителей, спасателей, волонтеров.

По предварительным данным, задержанный мужчина ранее был судим за насильственные действия сексуального характера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о поисковой операции Лизы Киселевой.