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  4. Предполагаемый убийца девятилетней саратовчанки задержан

Предполагаемый убийца девятилетней саратовчанки задержан

, 2:03 Видео 319

Девочку искали более чем двое суток.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Предполагаемый убийца девятилетней Лизы Киселевой в Саратове задержан. Местный житель, 35-летний Михаил Туватин, сознался следователям, что задушил девочку со злости — ребенок якобы ему грубо ответил, пишет KP.RU.

Мужчина спрятал тело девочки в гаражах, в районе сельскохозяйственного института, которое обнаружили волонтеры.

Лиза ушла из дома в школу в среду, 9 октября, около 7:30 утра, но на уроках так и не появилась. К ее поискам подключились более двух тысяч правоохранителей, спасателей, волонтеров.

По предварительным данным, задержанный мужчина ранее был судим за насильственные действия сексуального характера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о поисковой операции Лизы Киселевой.

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