Нобелевская премия мира присуждена премьеру Эфиопии Абию Ахмеду

Нобелевскую премию мира в 2019 году получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед «за усилия по достижению мира» и вклад в международное сотрудничество. Такое решение озвучил в пятницу, 11 октября, председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

В частности, заслуги Ахмеда отмечены «за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей».

В июле прошлого года Аддис-Абеба и Асмэра подписали мирный договор. В период с 1952 по 1983 годы Эритрея входила в состав Эфиопии, а с 1998 по 2000-й годы между странами продолжался вооруженный конфликт — они никак не могли договориться о спорных приграничных территориях. За эти два года с обеих сторон погибли около 80 тысяч человек.

Абий Ахмед принимал непосредственное участие в переговорном процессе по установлению мира.

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43-летний политик родился в мусульманской семье, но несмотря на это исповедует протестантизм. Прошел службу в эфиопских Вооруженных силах и получил высшее образование в области IT-технологий.

Сумма каждой номинации Нобелевской премии в 2019 году составляет девять миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).

Как передавал 5-tv.ru, Нобелевскую премию по литературе получили писатели из Польши и Австрии — Ольга Токарчук и Петер Хандке.