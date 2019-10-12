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«Ну очень хорошенькая». Фанаты Пугачевой нашли редкое фото с ее первой свадьбы

, 13:34 Фото 396

Снимок полувековой давности поразил поклонников Примадонны.

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Фото, видео: Instagram @alla_orfey, @allapugachevaandherfamily

Поклонники Аллы Пугачевой опубликовали на ее фан-странице в Instagram единственную на сегодня фотографию с первой свадьбы певицы.

8 октября с момента того события минуло 50 лет. В 1969 году Алла вышла замуж за артиста цирка Миколаса Орбакаса. Снимок авторы поста взяли из его архива. По словам экс-супруга, в Грибоедовском ЗАГСе Москвы пара заказала услуги свадебного фотографа. Позже он передал новобрачным четыре снимка. Из них сохранился только один.

«Свадебные костюмы мы шили на заказ. Алла заказала у портнихи белое платье. А мне в ателье сшили праздничный костюм, потому что рост высокий, нестандартный, в магазине было не достать моего размера. Обувь и кольца мы с Аллой купили в „Магазине для новобрачных“. Только там можно было найти дефицитные товары», — сказал первый супруг Примадонны.

Instagram @allapugachevaandherfamily

Пара была вместе до 73 года. Этот союз подарил Пугачевой дочь Кристину Орбакайте. Пока же, на запечатленном свадебном фрагменте Миколосу 24 года, а Алле — 20. Ее природная красота впечатлила фанатов, впервые увидевших любимицу в таком возрасте.

«Не похожа на себя. Ну очень хорошенькая!»

«Красивая пара была!»

«Очень мило и трогательно!»

«Нежнейшая невеста с шикарными ресницами!» — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что истинные поклонники Пугачевой встали на защиту ее образа без макияжа.

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