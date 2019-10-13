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  4. Судно под флагом Панамы затонуло близ Токио из-за тайфуна «Хагибис»

Судно под флагом Панамы затонуло близ Токио из-за тайфуна «Хагибис»

, 3:57 19

На борту корабля находились 12 человек. Пока удалось спасти лишь троих.

Фото: www.globallookpress.com © Xinhua

Тема:
Погода 4043

В результате разрушительного тайфуна «Хагибис», который обрушился на Японию в Токийском заливе затонуло панамское судно. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, на борту корабля находились 12 человек: семь граждан Китая, трое из Мьянмы и еще двое из Вьетнама. Пока имеются данные о том, что были спасены лишь три человека. Поиски остальных продолжаются.

Известно, что из-за супертайфуна «Хагибис», самого мощного за последние 60 лет, пришедшего с юго-востока, погибли восемь человек, пострадали 106 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести. Была объявлена эвакуация миллионов жителей страны. Также были закрыты два главных аэропорта «Ханеда» и «Нарита», отменены более двух тысяч внутренних и международны рейсов.

Тема:
Погода 4043
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