Тысячи домов без света, отменены авиарейсы: Японии угрожает тайфун «Хагибис»

Чрезвычайно сильный тайфун «Хагибис» которому присвоен порядковый номер 19, надвигается на Японию. По информации РИА Новости, к субботе, 12 октября, в общей сумме без света в разных префектурах страны остались 45 тысяч человек. Например, в городе Матида, недалеко от Токио, электричество пропало в десяти тысячах домов, а в префектуре Канагава — 23 тысячи.

Сообщается также, что из-за супертайфуна «Хагибис» японские авиакомпании отменили почти две тысячи международных и внутренних авиарейсов. На международных направлениях на субботу три перевозчика Japan Airlines Corporation (JAL), All Nippon Airways (ANA), Peach Aviation отменили 262 рейса. На внутренних линиях 13 авиаперевозчиков, включая двух крупнейших JAL и ANA, отменили 1667 перелетов. Также в субботу, прекращено движение поездов. Закрываются также автомобильные трассы.

Уже поступают сообщение о пострадавших. Так, как минимум один частный дом был разрушен ураганным ветром в префектуре Тиба рядом с Токио. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Тайфун «Хагибис» движется на японский архипелаг с юго-востока. Давление в центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре — 45 метров в секунду, при порывах — до 65 метров. По силе и возможному ущербу метеорологи сравнили его с тайфуном «Ида» («Каногава») в 1958 году, когда погибли 1269 человек.

Сообщается, что тайфун затронет тихоокеанское побережье Страны восходящего солнца, включая столичный регион. Сейчас в столице льет сильный дождь, наблюдаются порывы шквалистого ветра. Местные СМИ сообщают, что Токио тайфун достигнет к вечеру 12 октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в конце сентября около 60 человек пострадали в Японии из-за тайфуна «Тапа».