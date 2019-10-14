Гороскоп на 14 октября: Тельцы, слушайте свое сердце!

Еще один день, еще одна драма? Рак, похоже у вас проблема, но она носит отнюдь не внешний, а внутренний характер. В вашей душе хаос. Попробуйте пересмотреть свое поведение и отношение в произошедшей неприятности.

Давайте поговорим о вашей священной цели, Близнецы. Причина, по которой вы встаете с постели, как только зазвонит будильник. Эта неделя принесет с собой чувство гармонии. Чем больше вы уверены в своих силах, тем больше вы сможете сделать этот мир светлее. Позитивные новости уже на пути к вам.

Вы вступаете в совершенно новую фазу, которая обещает, как эмоциональное удовлетворение, так и материальное вознаграждение. Если сомневаетесь, слушайте свое сердце. Оно всегда будет направлять вас к вашей высшей цели. Эмоциональная зрелость поможет вам преодолеть проблемы в общении и аккуратно донести свою точку зрения.

Овен, в вашей жизни начинается новый этап. Некоторым из вас предстоит подняться вверх по карьерной лестнице, другие приблизятся к осуществлению проекта мечты. В любом случае, вы должны быть бдительными и активными, готовыми использовать любую возможность, которая появляется на вашем пути. Потратьте некоторое время — сформулировать план действий, чтобы точно знать, куда направить энергию в ближайшие несколько дней.

Козероги, вы вновь находите новые способы бросить себе вызов! Похвально! Тельцы, вы вступаете в совершенно новую фазу, которая обещает, как эмоциональное удовлетворение, так и материальное вознаграждение. Если сомневаетесь, слушайте свое сердце. Близнецы, эта неделя принесет с собой чувство гармонии. Чем больше будете уверенным в своих силах, тем больше вы сможете озарить мир своим светом.

♌ Лев

Лев, возраст не является главенствующим фактором, забудьте о том, сколько вам лет. Иногда приходится начинать все сначала, или же наоборот доказывать, что даже в столь юном возрасте, вы способны на многое.

Космический совет: никогда не поздно начать все сначала.

♍ Дева

Никому не нравится тяжелый труд, особенно в понедельник, но, увы, ситуация безвыходная. Вам придется как следует напрячься, Дева. Однако необязательно говорить всему «да». Главное, чего вы должны придерживаться сегодня — правильно расставлять приоритеты.

Космический совет: вы все преодолеете.

♎ Весы

Весы, в тот момент, когда вы перестаете прислушиваться к мнению большинства, вы превращаетесь из овцы в льва. Этот период заставил вас усомниться в собственных убеждениях и трансформировать негативные шаблоны мышления. Вы на верном пути.

Космический совет: вы растете.

♏ Скорпион

Скорпион, опыт прошлого научил вас выстраивать стратегию для достижения успеха. Нет ничего плохого в том, чтобы иногда совать свой нос, куда вас не приглашали. Ваша активность поможет добиться многого, что раньше казалось на грани фантастики. Действуйте!

Космический совет: не бойтесь осуждения.

♐ Стрелец

Стрелец, не стесняйтесь поговорить со своим отражением в зеркале. Присмотритесь, ведь вы очень даже ничего! Выберите самые подходящие комплименты, погладьте себя по голове и улыбнитесь. Теперь в таком приподнятом настроении ваши дела точно пойдут в гору. Космический совет: хорошее настроение — залог успеха.

♑ Козерог

Козероги, вы вновь находите новые способы бросить себе вызов! Не бойтесь раздвинуть границы, ваша творческая личность требует выхода. Этот день также обещает принести с собой всплеск новых идей. Запишите их, чтобы вы могли разработать их в течение следующих нескольких дней. Космический совет: не бойтесь раздвинуть границы.

♒ Водолей

Водолей, то, с чем вы столкнулись сейчас может решиться несколькими путями, вам лишь нужно найти самый действенный. Будьте честны со своим партнером, любовные передряги сейчас вам ни к чему.

Космический совет: ищите выход и найдите его.

♊ Рыбы

Перед принятием важного решения, попробуйте взвесить все «за» и «против». Как вариант, подумайте, кто из вашего окружения сталкивался с подобными передрягами. Не стесняйтесь спросить совета, это придаст вам уверенности.

Космический совет: обратитесь за помощью.

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