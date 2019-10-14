Путевка с Кипра: Как сборная России досрочно вышла на Евро-2020

Сокрушительная победа и досрочная путевка на чемпионат Европы-2020. Сборная России по футболу накануне разгромила команду Кипра. Россияне забили в ворота соперников пять мячей, не пропустив при этом ни одного гола. Подопечные Станислава Черчесова играли уверенно, до финального свистка продолжая атаковать киприотов. После окончания матча болельщики и футболисты поздравили друг друга с победой.

Поблагодарил болельщиков за поддержку и капитан нашей сборной. На своей странице в соцсетях Артем Дзюба опубликовал видеообращение ко всем российским любителям футбола.

«Я безумно благодарен вам за все эти матчи, за все эмоции и вы всегда с нами, я вас благодарю», — сказал он.

Впереди у наших футболистов еще две игры в отборочном туре. Однако их результат уже не повлияет на положение команды.

В Москве в честь победы нашей сборной изменилась подсветка Останкинской телебашни. На ней появились портреты футболистов. Ну, а в Петербурге в цвета российского триколора окрасился стадион «Газпром-Арена».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия всухую разгромила Кипр в ходе отбора на Евро-2020.