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  4. Видео: сборная России прилетела в Шереметьево после разгрома киприотов

Видео: сборная России прилетела в Шереметьево после разгрома киприотов

, 6:01 Видео 56

Комментарий о ярком выступлении отечественных футболистов дал Артем Дзюба.

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Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, 5-tv.ru

Футболисты сборной России вернулись в Москву после разгромной победы в выездном матче против команды Кипра. Небольшой комментарий в Шереметьево дал капитан отечественной сборной Артем Дзюба.

Дзюбу и других прилетевших в Москву футболистов первыми встретили журналисты. Они поздравили капитана сборной России с уверенной победой и задали ему несколько вопросов.

«Мы довольны, выиграли. Впечатления положительные, мы победили и очень рады, что попали на Чемпионат Европы», — ответил Дзюба на вопрос о впечатлениях от прошедшего матча.

Он подчеркнул, что никто в сборной не расслаблялся, несмотря на продолжительную серию побед. К каждой игре идет тщательная подготовка, в ходе которой вырабатывается четкий план действий.

«Страна за нас болеет, очень нас любит, и мы за это стараемся платить своей игрой. <…> Многое еще покажет матч с Бельгией дома, будет интересный матч, проверим самих себя на фоне такого топового соперника», — подытожил футболист.

Как сообщал 5-tv.ru, Россия всухую разгромила Кипр в ходе отбора на Евро-2020. Матч завершился со счетом 5:0. Следующую игру российские футболисты проведут против команды Бельгии. Спортивное событие состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге.

После матча с Кипром Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в своем Instagram-аккаунте. Он пожелал россиянам хорошо отметить выход национальной сборной на Евро-2020.

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