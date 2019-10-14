В сети распространяется ролик, на котором «Трамп» расстреливает своих оппонентов

В США разгорается скандал вокруг смонтированного видеоролика, на котором Трамп расстреливает своих противников и средства массовой информации в «Церкви Fake News». Как пишет New York Times, видео демонстрировалось на прошлой неделе на конференции сторонников американского президента в Майами, где должны были выступать Дональд Трамп-младший, его бывшая пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс и губернатор Флориды Рон Де Сантис.

Жестокий клип представляет собой кадры из боевика 2014 года «Kingsman: Секретная служба», в которые вмонтированы лица Трампа и его политических оппонентов или логотипы СМИ. К примеру, в одном из эпизодов человек с головой Трампа поджигает голову вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Берни Сандерса. Среди «жертв» также сенатор Митт Ромни, экс-президент США Барак Обама, Билл и Хиллари Клинтон и другие критики Дональда Трампа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп хочет проверить сотрудников Белого дома на детекторе лжи, чтобы выяснить, кто из них «сливает» информацию в прессу.