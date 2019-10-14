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  4. В Свердловской области мужчина зарубил топором котов жены и пригрозил ей смертью

В Свердловской области мужчина зарубил топором котов жены и пригрозил ей смертью

, 20:10 Фото 120

По факту инцидента возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «д» второй части 245 статьи УК РФ «Жестокое обращение с животными». Живодеру грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Alfred Schauhuber

Жуткий инцидент произошел в городе Сухой Лог в Свердловской области. 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта сначала избил свою супругу, а после того, как она уехала к родителям, перекинул злобу на ее питомцев. Он зарубил топором кошку Муру и кота Кокоса, а после рассказал о кровавой расправе хозяйке животных, пригрозив ей аналогичным наказанием в случае, если она не вернется домой. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «д» второй части 245 статьи УК РФ «Жестокое обращение с животными». 32-летнему живодеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Фото / В. Н. Горелых

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего замминистра правительства Пермского края обвиняют в отстреле породистых собак.

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